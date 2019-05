Moana : Présentation du Yacht Club de Tahiti

Le 24/05/2019 à 12:31

100% FENUA - Dimanche 26 mai à 17h40, découvrez le portrait d'une légende vivante de la pêche sous-marine polynésienne.

Crédit photo : Moana



Ce weekend votre magazine MOANA vous propose un focus sur le Yacht Club de Tahiti et la voile.

Le Yacht Club de Tahiti est une association comprenant environ 250 membres. Elle gère une marina pouvant accueillir une centaine de bateaux et a surtout pour vocation de favoriser et de promouvoir la pratique de la voile en Polynésie française.

Chaque année le Yacht Club de Tahiti accueille un grand nombre de pratiquants de voile sur son site à Arue.

Allant de l’amateur jusqu’au plus expérimenté ou du plus jeune jusqu’au moins jeune, chacun peut trouver le type d’embarcation ou de support qui lui convient.

Hervé et Manu sont moniteurs de voile, ils nous racontent leur travail au quotidien…



Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE