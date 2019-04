Moana : Laman Manarani, pêcheur et gérant d’une poissonnerie à Arue

Le 05/04/2019 à 07:32

100% FENUA - Dimanche 7 avril à 17h40, découvrez avec Laman les coulisses de la transformation du poisson

Crédit photo : Moana



Avec sa zone économique exclusive de 5 millions de km2, la Polynésie française possède un énorme potentiel de pêche. La pêche hauturière, la plus importante, représente 2/3 de la production et est vouée partiellement à l’export. En Polynésie, 6000 tonnes de thonidés sont pêchées en moyenne chaque année par les 60 thoniers en activités. Après la pêche le poisson subit un itinéraire particulier avant d’arriver dans nos assiettes ! Nous découvrirons avec Laman, les coulisses de la transformation du poisson dans sa poissonnerie à Arue.



Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE