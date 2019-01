Moana : Environnement marin

Le 25/01/2019 à 13:00

100% FENUA - Dimanche 27 janvier à 17h40, découvrez un nouveau magazine consacré à la mer

Crédit photo : Moana



Votre magazine de la Mer vous propose un sujet consacré à l'environnement marin avec l’Association Tamari’i Pointe des Pêcheurs. Régulièrement, les membres de l’association entreprennent des journées de sensibilisation auprès des jeunes enfants et pratiquent quelques boutures de corail dans le lagon de Punaauia. Les sujets axés sur l’environnement sont nombreux et ont pour but commun, une prise de conscience collective de notre société.



Production : Yann MARIASSOUCE

Réalisation : Marie CHOLLET