A l’image de son immense territoire maritime, en Polynésie, les métiers de la mer sont vastes et variées.

Cette semaine, votre magazine consacré à la mer vous fera découvrir le métier d’Expert Maritime en compagnie de Patrice Beuscher. Un expert maritime est un professionnel du nautisme. Son savoir et son expérience permettent par exemple de juger de l’état d’un bateau, de sa valeur et de son aptitude à naviguer. Patrice nous fera découvrir une autre facette du métier, la surveillance des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises pour le compte d’une compagnie de transport maritime. La moralité, l’objectivité et l’indépendance d’un expert maritime sont des qualités auxquelles font appel les compagnie d’assurance, un propriétaire de bateau, un vendeur ou un acheteur d’un bateau...





