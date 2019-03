Miss et Mister Punaauia 2019 : découvrez les candidats

Le 28/02/2019 à 17:47

CONCOURS - Les candidats aux titres de Miss et Mister Punaauia ont officiellement été présentés à la presse ce jeudi matin. Huit garçons et 8 filles sont en lice pour représenter leur commune aux prochaines élections de Miss et Mister Tahiti.

Cette année, le concours de Miss et Mister Punaauia -qui n'avait pas eu lieu depuis 2017, prévoit d’être magistral avec une grande soirée prévue au parc Vairai. La compétition s’annonce serrée cette année.



Les 8 candidates au titre de Miss Punaauia sont étudiantes ou encore infirmières, 8 jeunes femmes qui tenteront de succéder à Mareva Domby et se qualifier pour l’élection de Miss Tahiti. Avec elles, les 8 candidats au titre de Mister Punaauia, tenteront eux, de remporter l’écharpe du plus bel homme de la commune, et décrocher leur ticket pour l’élection de Mister Tahiti.



Tous les 16 ont été présentés officiellement ce jeudi, en présence de Simplicio Lissant, le maire de Punaauia, qui est fier de mettre en valeur la jeunesse de sa commune : "Punaauia a toujours essayé de valoriser la jeunesse, dans tous les sens du terme. Et là, c'est une belle occasion de mettre en valeur les hommes et les femmes de la commune".





À moins de deux mois du grand jour, les candidats paraissent en tous les cas déjà plus déterminés que jamais. "C'est un défi pour moi et une façon de m'exprimer en tant que femme, et de prendre confiance en moi" confie Tekura Cornillet Sanford. Les deux élections auront lieu simultanément le 20 avril prochain au parc Vairai, autour d’une soirée qui s’annonce grandiose. Cette année, le thème qui a été retenu est le cinéma. "Marilyn Monroe, Charlie Chaplin... On va également les voir évoluer sur le thème des super-héros de Marvel. Et de très belles surprises sont prévues !" explique Joseliny Ah-Lo, organisatrice de la soirée.À moins de deux mois du grand jour, les candidats paraissent en tous les cas déjà plus déterminés que jamais. "C'est un défi pour moi et une façon de m'exprimer en tant que femme, et de prendre confiance en moi" confie Tekura Cornillet Sanford.







Rédaction web avec Tamara Sentis Et certains ont même choisi de se présenter en famille à cette élection comme Noelanie Hunter et John-Morgan Hunter. "Cela nous rend vraiment très forts. Et de toute façon, on est toujours ensemble quoiqu'on fasse" confie le frère.

PRATIQUE



Les billets pour cette soirée seront en vente à partir de lundi 4 mars à l'hôtel de ville de Punaauia : 3 000 Fcfp par personne pour les dîneurs (tables de 8) ;

1 500 Fcfp par personne pour les non-dîneurs. La soirée débutera à partir de 18 heures.