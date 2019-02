Miss et Mister Paea 2019 : les candidats se dévoilent

Le 09/02/2019 à 16:14

ÉLECTION - La commune de Paea a ouvert ce samedi matin les inscriptions pour son prochain concours de beauté. L’événement a lieu tous les trois ans et le comité a déjà enregistré huit candidates et trois prétendants au titre de Miss et Mister Paea 2019.

Ils sont jeunes, beaux, courageux, déterminés, et peut-être bientôt célèbres. Eux, ce sont les candidats à Miss et Mister Paea 2019, des jeunes fiers de représenter leur commune. "On a envie de dynamiser notre commune avec l'aide de notre tavana. On voit que les jeunes ont envie de se mettre en avant. Et cette année, on laissera le choix à la Miss de se présenter ou non à Miss Tahiti par la suite. Car c'est un lourd investissement personnel et financier" explique Célinda Benvenuti, présidente du comité Taurua Rau depuis 2017.



Âgé de 19 ans, Taki Teihoarii est l’un des trois concurrents au titre de Mister Paea. Étudiant en BTS, il figure déjà parmi les favoris même si, de son propre aveu, il participe surtout pour le fun. "C'est une première pour moi. J'ai déjà fait un concours de Body Fitness, mais ce n'est pas du tout la même chose... C'est un challenge que je me lance. Niveau physique, je fais beaucoup de sport, et niveau speech, ne nous inquiétez pas non plus !" plaisante-t-il.