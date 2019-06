Miss Tahiti brave le vertige

Le 26/06/2019 à 21:50

ESCALADE – Miss Tahiti, mais aussi Miss Heiva et leur chaperonne du Comité, ont affronté leur peur du vide ce mardi à Makatea : elles ont glissé le long d’une tyrolienne vertigineuse, sur cette île qui mise sur l’escalade pour construire son avenir.

Matahari Bousquet, Herevai Hoata et Teareva Winkelstroeter, une ancienne candidate qui représente le comité Miss Tahiti, ont défié le vide à Makatea. Entourées par une quinzaine des meilleurs grimpeurs mondiaux, et encouragées par plus de 150 touristes, souvent passionnés de nature ou d’escalade, elles se sont lancées dans le vide sur une tyrolienne de plus de 100 mètres de long, dont la première partie est quasiment verticale.



Marquée par de longues décennies d’exploitation intensive du phosphate, Makatea est aussi un joyau naturel : un rocher de calcaire surgi du Pacifique, avec une forêt primaire, des espèces endémiques, et déjà une centaine de voies d’escalade qui régalent les amateurs. Un sport que les Miss découvraient toutes les trois.