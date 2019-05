Miss France à l'aise sur le tournage de Meurtre à Tahiti

Le 22/05/2019 à 17:42

PEOPLE - C'est sans doute le "petit rôle" le plus attendu du film Meurtre à Tahiti : Vaimalama Chaves, Miss France 2019, joue une chanteuse.

Vaimalama Chaves, Miss Tahiti et Miss France 2019 est en Polynésie depuis quelques jours. Loin de prendre des vacances, la belle participe au tournage de la série Meurtre à Tahiti. Elle y interprète un petit rôle : celui d'une chanteuse. "Pour moi, cette année c'est vraiment l'occasion de vivre des choses nouvelles. Lorsqu'ils me l'ont proposé et qu'ils ont dit que c'était à Tahiti, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion : j'ai dit "oui"., nous raconte Miss France. Dans le film, j'interprète le rôle d'une chanteuse. Comme je chante souvent je pense que ça m'allait bien."La Miss est à l'aise pour cette expérience nouvelle : "Bien sûr il y a des règles parce que nous avons un script à respecter. Mais au delà de ça c'est vraiment chouette. L'équipe est vraiment pas mal. On s'entend bien même si on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger. Ils ont l'air vraiment sympas." La belle quitte le fenua demain jeudi.

En images, Vaimalama sur le tournage de Meurtre à Tahiti





Rédaction web (Interviews Thomas Chabrol / Photos Stéphane Sayeb )

Jean Charles Felli est le producteur du film, qui fait partie de la série "Meurtre à..." diffusée sur France télévision. "On est ravis de pouvoir venir tourner ici à Tahiti. (...) Il y a eu beaucoup de "Meurtre à..." qui ont été fait en métropole. Et on avait vraiment envie de rendre hommage à Tahiti, à la Polynésie dans son ensemble, et c'est vrai que le décor de Papeete, celui de Moorea nous semblaient idéals pour défendre un tel projet. "Tourner en Polynésie, un défi : "C'est vrai que c'est compliqué en terme de production mais (...) le jeu en vaut la chandelle." L'équipe venue de métropole, travaille également avec des professionnels du fenua : "On a des comédiens de talent français qui sont venus avec nous, comme les chefs de poste, opérateurs, réalisateurs. Et on s'appuie sur une équipe de techniciens locaux qui commencent à être vraiment performants et avec qui on arrive vraiment à bien travailler."Le tournage durera 5 semaines principalement à Papeete et aussi Moorea. Dans ce film de 90 minutesJean-Michel Tinivelli tiendra le rôle d’un policier muté à Tahiti. Il devra faire équipe avec Mareva Beaulieu, une jeune gendarme tahitienne incarnée par Leslie Medina.