Miss France 2019 : les 100 jours de règne de Vaimalama

Le 25/03/2019 à 14:53

MISS FRANCE - Vaimalama Chaves est la reine de beauté française depuis le 15 décembre 2018. En trois mois, la Tahitienne a largement conquis le public, elle a déjà fait autant d’apparition média que la moyenne annuelle des précédentes Miss. Pour cet anniversaire, la vahine a accordé un entretien à TNTV et revient sur sa nouvelle vie parisienne.

Cela fait trois mois que Vaimalama vit un rêve éveillé dont le meilleur moment est pour l’instant la parade à Papeete , en décembre dernier. "C'était un moment fort, c'était le retour de l'enfant au fenua. Ils étaient nombreux à être venus pour m'accueillir et célébrer avec moi la victoire que j'avais rapportée en Polynésie" confie la jeune femme.Et depuis cette victoire, rares sont les moments où la Miss est seule. Constamment accompagnée, elle a un jour de repos par semaine. Autant que la vie parisienne dans toute sa splendeur, c’est le rythme parisien que Vaimalama a dû prendre à bras le corps : "Je m'émerveille de tout et de n'importe quoi. Un truc bête, la semaine dernière j'ai appris à prendre toute seule le métro. Il faut se tromper une fois pour savoir comment il faut le faire. Je me suis trompée deux fois. j'espère que ça va aller" plaisante-t-elle.Cela devrait aller, et si jamais ce n'est pas le cas, Miss France 2019 reste très connectée au fenua pour lui remonter le moral en cas de blues : "tous les matins et tous les soirs, j'ai un contact avec la Polynésie, bien sûr. Ma mère pour commencer, et surtout Hinatea Colombani , qui travaille à Tahiti et qui est une amie extraordinaire. Elle a une sorte de don, envers moi en tout cas. Elle m'apaise, elle n'émet pas de jugement. Et c'est très agréable".



Rédaction web avec Eric Dupuy, Solène Boissaye et Marie Segalas

En seulement trois mois, Vaimalama est déjà apparue sur les plateaux télé autant que la moyenne de ses prédécesseures sur toute une année. Un exercice qu’elle apprécie particulièrement : "Ça a l'air bête mais je me découvre constamment au travers des questions des journalistes. Ils posent des questions auxquelles je n'avais pas de réponses parce que je ne me les étais jamais posées. Du coup, on est obligées d'apporter une réponse, donc on réfléchit à la question, on réfléchit sur ce qu'on aime ou pas, sur ce qu'on veut ou pas... Et à cet égard, on s'affirme en tant qu'individu parce qu'on sait ce qu'on veut".Et ce qu’elle veut, c’est surtout parler de la Polynésie, et en valoriser ses plus beaux atouts : "Le soleil, les couleurs, la mer, la chaleur, les poissons qui sont dans l'eau... C'est bête, mais les poissons ça ne se mange pas seulement, ça se regarde aussi avec un masque et un tuba quand on va nager. C'est génial ! Et du coup, moi, en tant qu'ambassadrice de la Polynésie française, je dois faire l'apologie de tout ça. Je dois parler de mon fenua. En plus, ça me manque, alors évidemment, je vais en parler avec tout mon cœur".Mais la reine de beauté va devoir encore un peu patienter avant de rentrer, peut-être quelques jours en mai. Ce qui est sûr, c’est qu’elle est attendue fin avril sur une île, mais pas la sienne, celle de Martinique...