Mihimana Braye appelle les Polynésiens à se mobiliser pour l'environnement

Le 23/05/2019 à 15:51

MOOREA - Dans le cadre du Printemps de l'urgence climatique, les représentants polynésiens du mouvement "Citoyens pour le climat", organisateurs de la Marche pour le climat, mettent en place deux manifestations de sensibilisation.



Rédaction web

Ce samedi à Moorea, la population est invitée à la plage de Temae pour une journée d'échanges avec des scientifiques et acteurs de l'environnement. Le surfeur polynésien Mihimana Braye a lancé un appel à la population : "Je suis particulièrement sensible à tout ce qui se rapporte à l'environnement (...) L'événement Les pieds dans l'eau a pour objectif de nous sensibiliser aux problèmes climatiques tel que la montée des eaux due au réchauffement de la planète et d'exprimer nos inquiétudes sur le sujet. (...) Unissons nous, venez nombreux !"Ce week-end, en même temps que les élections européennes, plusieurs événements sont organisés dans le monde. Il s'agit de "lancer une dernière alerte sur l'urgence climatique" écrit Citoyens pour le climat sur son site internet. Le collectif souhaiterait entre autres qu'une "taxe climat carbone" soit créée.La semaine d'après, le 2 juin, une traversée à la nage, en relais, est organisée entre Tahiti et Moorea. 20 nageurs pourront y participer. ils seront accompagnés pour leur sécurité, par 3 bateaux et 2 jet-skis.