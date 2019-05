Mickaël Pouvin en concert à Tahiti

Le 22/05/2019 à 14:48

MUSIQUE - L'artiste qui s'est fait connaître dans The Voice, se produira au cours de deux concerts à Tahiti.

Le chanteur réunionnais Mickaël Pouvin est à Tahiti. Il sera en concert jeudi au Pink Coconut à Punaauia et le 25 mai au Tahiti Pearl Beach Resort & Spa à Arue.Le jeune homme viendra partager avec le public polynésien les chansons de son dernier album, sorti en février, Eternel.Mickaël Pouvin s'est fait connaître en 2013 dans The Voice, où il a intégré l’équipe de Florent Pagny. Une expérience qui lui a permis de gagner en notoriété. Aujourd'hui, le clip de sa chanson Eternel a dépassé les 7 millions de vues sur YouTube.Fred Garbutt et Silvio Cicero assureront la première partie du show de l'artiste au fenua.