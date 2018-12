Menu de la Saint-Sylvestre : dans les cuisines d’un restaurant à Papeete

Le 31/12/2018 à 17:13

GASTRONOMIE - En cette soirée de la Saint-Sylvestre, les chefs s’affairent dans les cuisines de leur restaurant. Le menu est spécialement concocté pour une soirée d’exception, la dernière de l'année. Le restaurant le Velvet à Papeete nous a ouvert ses portes à quelques heures de l’arrivée des premiers dîneurs.

Ce 31 décembre 2018, le restaurant du Velvet affiche complet pour le dîner de la Saint-Sylvestre. Derrière les portes battantes des cuisines, ils sont 11 à s’affairer dès l'après-midi dans une atmosphère concentrée, sous les ordres du chef Frédéric Plantecoste : "On va commencer les dressages de certaines assiettes, que l'on peut monter à l'avance car on est sur 76 couverts ce soir et on a 6 plats à envoyer par personne. Cela représente donc pas mal d'assiettes".



L’espace est limité et partagé, chacun est à son poste pour préparer les plats et les sauces qui se marieront aux différents mets.

"Je m'occupe de la sauce hollandaise à base de rea'tahiti pour le plat chaud. (...) On n'a pas le droit à l'erreur ce soir, mais on a l'habitude des gros services comme ça" explique Hinerava Ng Pao, commis de cuisine.

Ce menu unique a été pensé depuis le mois de septembre. Le chef a choisi de marier les goûts et les textures : une mise en bouche avec de la langoustine gratinée d’un beurre de noisette, du foie gras poché au thé fumé, du saumon frais à la fleur de sel vanillée, et pour parfaire le dîner, un autre met d’exception : du pluma de cochon noir. "On doit présenter des produits que les clients ne connaissent pas, qu'ils mangent très rarement. C'est un morceau succulent, très gras, qui demande une cuisson rosée" explique le chef de cuisine.