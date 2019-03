Me Quinquis entendu par un juge dans l’affaire du Ranelagh

Le 11/03/2019 à 16:45

JUSTICE – L’avocat de Gaston Flosse, Me François Quinquis, a été entendu ce lundi après-midi par un juge d’instruction qui l’a placé sous le statut de témoin assisté dans l’affaire de la vente de l’hôtel particulier Ranelagh à Paris. "On lui reproche d’avoir fait son métier", a commenté à l’issue de l’audition l’un des avocats de l’ex bâtonnier du barreau de Papeete.

J-B. C.

Me François Quinquis a été questionné durant une heure trente par le juge d’instruction Frédéric Vue qui dirige l’enquête ouverte pour « tentative d’escroquerie aux jugements et faux et usage de faux » relative à la comptabilité du Ranelagh. Dossier dans lequel Gaston Flosse et son fils Réginald ont été mis en examen en fin d’année dernière.Le Ranelagh, hôtel particulier du XVIe arrondissement parisien, avait été vendu en 2010, mais les fruits de cette vente avaient été bloqués par la justice dans l’attente du jugement de la Cour des comptes sur le volet financier du dossier dit des emplois fictifs de la Présidence.Or, la justice soupçonne Gaston Flosse et son fils d’avoir fait maquiller la comptabilité de la SCI Rikitea, propriétaire du Ranelagh, dans le but de récupérer l’argent saisi.À l’issue de l’audition de Me Quinquis, l’un de ses avocats, Me Yves Piriou a indiqué que l’ex-bâtonnier n’avait fait que "son métier " en conseillant à son client de présenter la comptabilité de ladite SCI et de l’avoir mis en relation avec le comptable qui s’en est chargé."Cela aurait été un scandale s’il avait été mis en examen", a-t-il ajouté. Me François Quinquis a, in fine, été placé sous le simple statut de témoin assisté.