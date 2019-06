Mathieu Castagnet remporte le tournoi international de squash Phénix

Le 11/06/2019 à 15:13

SQUASH - Lundi soir, à Outumaoro, s’est tenue la finale du tournoi international de squash de Phénix. Le Français Mathieu Castagnet et l’Écossais Greg Lobban se sont retrouvés en finale et ont offert un superbe spectacle.

Depuis le 3 juin, avait lieu le tournoi international mixte de squash, dans la salle de l'AS Phénix, seul endroit en Polynésie où pratiquer ce sport. Sur les 48 participants au départ dont 16 joueurs internationaux (10 hommes et 6 femmes), il n'en restait plus que deux dimanche soir pour une finale opposant Greg Lobban et Mathieu Castagnet.



3 sets à 2, les finalistes du tournoi international de squash de Phénix se sont rendus coup pour coup jusqu’au coup de sifflet final.

Si l’Écossais Greg Lobban, numéro 1 dans son pays et 30ème joueur mondial a très bien débuté la rencontre, les 2ème et 3ème set, étaient à l’avantage du Français.



"Je suis très content de gagner en 5 jeux (...) Les conditions sont extrêmes pour nous, pour être honnête. Il fait très chaud, il n'y a pas de climatisation. C'est difficile de respirer, et au niveau musculaire, on en pâtit énormément" confie Mathieu Castagnet, 33ème joueur mondial et numéro 2 français. En effet, pour les deux joueurs qui se connaissent et se côtoient sur le tour, la chaleur et l’humidité ont beaucoup pesé, et c’est dans le choix de la stratégie de jeu que la différence s’est faite. "C'était très difficile mais je suis vraiment content d'avoir joué" nous dit Greg Lobban.