Matahari Bousquet à la découverte de Makatea

Le 26/06/2019 à 11:47

MISS TAHITI 2019 - Première grande sortie officielle pour Miss Tahiti. Matahari Bousquet a embarqué sur le Tahiti Nui mardi soir, direction Makatea. Avec Miss Heiva, Herevai Hoata, et une représentante du comité Miss Tahiti, Teareva Winkelstroeter, elle va participer à une cérémonie pour transformer cette île des Tuamotu en destination éco-touristique, tournée vers l'escalade. Matahari Bousquet n'a jamais pratiqué, mais souhaite le faire et surtout découvrir la flore et la faune endémique de Makatea.