Marquises : les vols vont reprendre à Ua Huka, Ua Pou attend toujours

Le 28/05/2019 à 14:03

TRANSPORT - Depuis plus de 20 jours, les habitants de Ua Huka et Ua Pou sont privés de transport aérien. Lundi, le ministère en charge des Transports interinsulaires estimait que toutes les conditions étaient réunies pour la reprise des vols. Ce mardi, Air Tahiti donnait une conférence de presse pour exposer sa version de la situation.

Lundi, le ministère en charge des Transports interinsulaires expliquait dans un communiqué avoir reçu un appel du directeur d'Air Archipels 17 mai pour annoncer la fermeture immédiate de la desserte aérienne.

Air Archipels, filiale d'Air Tahiti, explique de son côté, avoir reçu fin avril, deux rapports d'audit par le Service de l'Aviation civile destiné au Pays et concernant l'état des pistes à Ua Huka et Ua Pou. La compagnie aurait passé deux semaines à analyser ces rapports qui mettaient en évidence le fait que "toutes les conditions ne sont pas réunies pour opérer en toute sécurité un Twin Otter."



Manate Vivish, directeur général d'Air Tahiti assure que "ce n'est pas un problème entre le Pays et Air Tahiti. C'est un problème de sécurité aérienne, un problème de conformité des aérodromes aux réglementations qui existe."



Des "mesures correctives ont été décidées conjointement par les autorités du Pays, de l'État et l'opérateur Air Archipels", annonce la compagnie. Des mesures pas encore toutes mises en oeuvre.