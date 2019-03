Maro 'ura : bientôt de retour au Fenua?

Le 15/03/2019 à 21:23

CULTURE - Jeudi 14 mars le Ministre de la culture Heremoana Maamaatuaiahutapu était invité au musée du quai Branly - Jaques Chirac pour un moment émouvant et historique : la présentation du maro 'ura. Ce rendez- vous a été également l'occasion d'entamer les discussions sur les modalités d'un prêt longue durée pour cet objet précieux et hautement symbolique de la culture polynésienne.

Après avoir disparu mystérieusement il y a plus de 200 ans, le maro 'ura refait surface!

Découvert récemment par Guillaume Alevêque au cours de recherches dans les réserves du musée du quai Branly, l’objet était recensé comme étant une « enveloppe de Too ».



Après avoir mené des analyses avec les équipes du musée sur des fragments de tissus décelés sur l’objet, G. Alevêque est parvenu à démontrer qu’ "il s’agissait d’un tissu de laine teint à la garance typique d’un drapeau anglais, celui de Wallis. " Il a pu être démontré que ce fragment de Maro 'Ura était certainement celui porté par Pomare I lors de la cérémonie à laquelle Cook avait assisté.



Le ministre et la Directrice du Musée de Tahiti et des Îles ont eu le privilège de se voir présenter le Maro ‘Ura, dans les réserves du Musée du Quai Branly.

"Ce fut un moment d’intense émotion car, depuis plus de 200 ans, nous sommes certainement les premiers polynésiens à contempler à nouveau cette œuvre." a déclaré très ému le Ministre de la culture

Depuis la découverte l'année dernière de ce fragment, le Pays a entamé des discussions en vue de ramener le Maro ‘Ura au Musée de Tahiti et des Îles afin de le présenter à tous les polynésiens.





L'histoire du maro 'ura





Symbole du pouvoir, le Maro ‘Ura était l’objet le plus important et le plus précieux pour les Arii Nui, les grands chefs des îles de la Société

Lors de l’avènement du culte du dieu Oro à Raiatea, les grands chefs, Arii Nui, recevaient ce symbole du pouvoir des chefferies et de leur système d’alliance sur le marae Taputapuatea de Opoa, tandis que ceux de Bora Bora recevaient sur le marae Vaiotaha, le Maro Tea, symbolisant ainsi les divisions politiques Te-ao-uri d’une part et Te-ao-tea de l’autre.

Il n’existe aucune représentation d’un chef polynésien portant le Maro ‘Ura et le seul dessin connu d’un Maro ‘Ura a été réalisé semble t’il par le capitaine Bligh lui-même. Jusqu’à ce jour, une seule description existait concernant cet objet, celle faite par James Cook lors d’une cérémonie organisée par Tu (Pomare I) qui était ceint du Maro ‘Ura.Symbole du pouvoir, le Maro ‘Ura était l’objet le plus important et le plus précieux pour les Arii Nui, les grands chefs des îles de la SociétéLors de l’avènement du culte du dieu Oro à Raiatea, les grands chefs, Arii Nui, recevaient ce symbole du pouvoir des chefferies et de leur système d’alliance sur le marae Taputapuatea de Opoa, tandis que ceux de Bora Bora recevaient sur le marae Vaiotaha, le Maro Tea, symbolisant ainsi les divisions politiques Te-ao-uri d’une part et Te-ao-tea de l’autre.

Réactions du Ministre de la culture