Marché de Papeete : les vendeurs de fruits et légumes en colère

Le 02/07/2019 à 16:35

PAPEETE - Le ton monte entre la direction et les commerçants du marché de Papeete. De nouvelles règles sont entrées en vigueur lundi. Elles obligent désormais les vendeurs de fruits et légumes à débarrasser leur table tous les soirs. Pour la direction du marché il s’agit d’améliorer l’hygiène, mais pour les commerçants, c’est une vraie contrainte.

​Rédaction web avec Tamara Sentis

Depuis lundi, les vendeurs de fruits et légumes ont l’obligation de débarrasser leur table à chaque fermeture du marché. Ils peuvent stocker une petite quantité de leurs produits dans les chambres froides, mais le reste, ils doivent le ramener à la maison."C'est dur pour nous pour les mamas, surtout pour les personnes âgées de retirer ce qu'il faut sur la table, emmener dans le frigo et le lendemain sortir du frigo et remettre sur la table. C'est dur pour eux", raconte une vendeuse.Et cette réforme leur coûte de l’argent. "C'est trop cher pour nous, entrer avec nos bacs, plus le frigo. On paie les deux. Avant on payait l'entrée, on laissait nos produits sur la table et on ne repayait plus."Lorsque les commerçants approvisionnent leurs stands, ils doivent peser leurs produits et reverser au marché une taxe de 20 Fcfp par kg. Avec ce nouveau règlement, si la marchandise n’est pas vendue dans la journée, ils devront donc la remporter et repayer la taxe le lendemain.Interrogée, la directrice du marché explique que ces nouvelles règles visent à lutter contre la présence des rats et des souris, pour préserver la santé des consommateurs. "Nous avons eu il y a plusieurs années, des recommandations notamment en terme d'hygiène, de salubrité publique. Et la commune de Papeete a tenu compte de ces recommandations pour effectuer des remises aux normes d'hygiène et lancer un programme pluriannuel de travaux. Ça a commencé en 2012 donc ce n'est pas nouveau, assure Vaihere Tehei, directrice du marché. Il y a eu des informations données aux commerçants, des réunions d'information à plusieurs reprises. Tout changement fait qu'en face nous avons des réactions, mais ce n'est pas nouveau. Les recommandations du service de l'hygiène, on en tient compte d'autant que ça peut générer des problèmes de santé pour la population. Notre marché n'est pas hermétique et donne accès aux nuisibles et avec une prolifération possible des nuisibles puisque les denrées sont laissées à l'extérieur. D'où la préconisation de la commune, de reconstruire des chambres froides pour permettre aux vendeurs sur place de pouvoir les stocker le soir. Derrière ça demande une petite logistique supplémentaire, une petite organisation qui n'est plus la leur, mais c'est parce qu'on tient compte de la santé de la population"La direction du marché n’envisage pas de revenir sur sa décision. En revanche, elle a entamé des démarches pour l’acquisition d’un engin roulant, et ce, afin d’aider les mamas à transporter leur marchandise.