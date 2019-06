Mama Iopa, spécialiste en chants traditionnels et présidente du jury du Heiva

HEIVA I TAHITI - Myrna Tuporo dite mama Iopa, est une grande dame du chant. Cette année, elle préside le comité du Heiva. Cette fervente amoureuse de la culture espère que les himene, ces chants polyphoniques, perdureront, et que les futures générations s’intéresseront de plus en plus à cet art polynésien.

Myrna Tuporo dite mama Iopa est un pilier du chant traditionnel. Cette dame originaire de l’archipel des Australes se passionne depuis sa plus tendre enfance pour cet art propre à la Polynésie française. Elle chante parmi de nombreux groupes : Tamari’i Taura’atua, Tamari’i Tefauroa, Tamari’i Tuha’a pae, Paraita ou encore Te pape ora no Papofa’i.



"Il y avait à l'époque un diacre décédé aujourd'hui. Il était en charge du chant, du tarava, du ru'au, des chants sur partitions... Lorsque je le voyais, une étincelle s'allumait en moi et je me disais qu'un jour, je serai comme lui. Je voulais absolument devenir comme lui, apprendre le chant, être douée dans le domaine. C'est comme ça que tout a commencé" nous confie mama Iopa.

Si les himene n’ont pas encore franchi les frontières du territoire, mama Iopa ne désespère pas quant à la pérennité de ce trésor polynésien : "Je peux dire que le chant occupe une place importante. Le problème, c'est qu'on ne l'entend pas assez. Le seul moment où on peut entendre le tarava, c'est le dimanche pendant les offices, ou bien dans des concours, comme par exemple le Heiva. L'église protestante ma'ohi a toujours mis en avant nos chants traditionnels, dans les grandes fêtes de l'église, comme par exemple la collecte de mai ou encore d'autres rassemblements. On entend clamer nos chants traditionnels : le tarava Tahiti, Raro mata'i, le tarava Tuha'a Pae...".

> "Le tarava vivra, même après ma mort"