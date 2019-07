Makatea, la passion de la grimpe

Le 30/06/2019 à 15:36

DÉCOUVERTE - Makatea a séduit ces 4 derniers jours les participants de la Makatea Vertical Adventure. L’atoll est un terrain de jeu idéal pour tous ceux qui ont voulu prendre de la hauteur, au flanc des falaises. Pendant un mois, une dizaine de grimpeurs internationaux s’est attaquée aux parois pour tracer les premières voies d’escalade aux Tuamotu.

Les falaises de Makatea vont très probablement faire parler d’elles dans le monde de la grimpe. 11 sportifs de haut niveau venus des 4 coins de la planète se sont attaqués aux parois de l’unique atoll surélevé de Polynésie. Toujours en quête de nouvelles voies à tracer, ils ont exploré pendant un mois les 16 kilomètres de falaises qui entourent ce petit bout de terre isolé des Tuamotu. "Toutes les cotations d'escalade sont répertoriées : ça part du 4 jusqu'au 8. Cela pourrait peut-être aller plus haut. Pour l'instant, on a réussi à ouvrir 6-7 secteurs différents" explique Aymeric Clouet, alpiniste et guide de haute montagne.Au pied des falaises, les novices de la discipline et les plus expérimentés ont profité des 4 jours de la Makatea Vertical Adventure pour défier à leur tour ces parois de roche, sorties de terre il y a environ 50 millions d’années. Les ascensions sont plus ou moins faciles, selon le niveau exigé.

Avec le grimpeur brésilien Marcos Costa qui a ouvert des voies partout dans le monde, un groupe s’attaque à un secteur plus technique. Une initiation pour apprendre à trouver les bonnes prises, défier les devers et surtout, se faire plaisir au plus près de la paroi. "Dès le premier jour, je suis venue directement sur ce spot-là. (...) On retrouve vite des sensations. La roche est un peu abrasive, du coup, quand on n'a plus trop l'habitude, ça blesse un peu" déclare Loreleï Quirin, participante à la Makatea Vertical Adventure."J’ai été très impressionné en arrivant à Makatea par la quantité et la qualité des rochers qu’il y a ici. C’est incroyable. Je pense qu’on a développé 3% ou 5% des possibilités uniquement. Il y a un vrai potentiel sur cette falaise" nous dit Marcos Costa, grimpeur professionnel.