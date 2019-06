Makatea, future Mecque de l’escalade ?

Le 27/06/2019 à 11:23

ESCALADE - Makatea deviendra-t-elle la Mecque de l’escalade dans le Pacifique ? Sur cette île des Tuamotu marquée par son passé industriel, un projet d’écotourisme pourrait voir le jour en exploitant les richesses des lieux, dont les fameuses falaises.

Avec des murs de calcaire de 80 mètres de hauteur au cœur de l’océan Pacifique, Makatea a tous les atouts pour séduire les spécialistes de la grimpe. 16 kilomètres de roche entourent cette île dont l’avenir pourrait se dessiner sous le signe de l’écotourisme sportif. Pour la Makatea Vertical Adventure , des spécialistes de la montagne sont venus de Tahiti, mais aussi d’Europe. Ils apportent leur expertise pour équiper ces murs de roche. Une centaine de voies sont déjà ouvertes : "Ce qu'on a établi sur l'île de Makatea, c'est une excellente base d'accueil pour l'escalade. Donc on a des voies faciles, des voies d'un niveau moyen, des voies très accessibles, et des voies dures aussi. En fait, n'importe quel grimpeur aujourd'hui peut venir à Makatea passer une semaine en grimpant tous les jours dans un site différent etc." explique Erwan Le Lann, co-organisateur du Makatea Vertical Adventure.Pendant 4 jours, les participants à l'aventure vont assister à des démonstrations et s’initier à la grimpe selon leur niveau. L’aventure se partage avec les meilleurs athlètes internationaux venus découvrir le potentiel du site. Charlotte Durif, six fois championne du monde Espoir a découvert une roche exceptionnelle : "Pour un bord de falaise comme ça, on peut s'attendre à du calcaire très agressif, et en fait, là, on retrouve du rocher plutôt noir très sculpté et du rocher blanc que l'on retrouve dans les meilleurs spots de grimpe tout autour de la planète, au sud de l'Europe notamment".