Makatea Vertical Adventure : 4 jours d'immersion dans les activités nature

Le 26/05/2019 à 10:03

ESCALADE - Du 26 au 30 juin, la Makatea Vertical Adventure accueillera une centaine de Polynésiens tournés vers le sport et l’environnement pour une immersion de 4 jours dans les activités nature. Pour en parler, Heitapu Mai de l’association Makatea Escalade, était l'invité de notre journal.

Rédaction web avec Mike Leyral et Tauhiti Tauniua-Mu San

Comment transformer une île au lourd passé industriel en destination séduisante pour les touristes ? C’est le pari fou de des association Makatea Escalade et Maewan. Des passionnés de grimpe et de nature veulent prouver que Makatea ne se réduit pas à ses 60 ans d’extraction minière car elle jouit d’une forêt primaire et d’espèces endémiques, mais aussi de 16 kilomètres de falaises propices à l’escalade, un sport impossible à pratiquer dans les autres îles polynésiennes.Dans un mois, l’association va proposer un séjour à certains des meilleurs grimpeurs mondiaux, mais aussi à une centaine de Polynésiens tournés vers le sport et l’environnement. Pour évoquer ce projet avec nous, Heitapu Mai, président de l'association Makatea Escalade était l'invité de notre journal.