Maita’i Sport Santé : du sport sur ordonnance

Le 27/06/2019 à 16:54

DOSSIER DE LA RÉDACTION - Le projet Maita’i Sport Santé porte ses fruits. Avec une centaine d’adhérents en 2018, il compte désormais plus de 250 participants. Le principe est d’associer la problématique de la nutrition à celle du sport. Ceux qui en bénéficient témoignent des bienfaits que leur a apporté ce programme.

"Tu vois, maintenant je peux mettre un pied devant, un pied derrière", s’amuse à dire Rahera Ariiotima en montant les escaliers. À 60 ans, elle souffre de plusieurs maladies : arthrose, tension et elle a même été opérée de la thyroïde en 1998. Pour se soigner, elle prend du Levothyrox et du Coveram, des médicaments prescrits à vie. Il y a un an, monter les escaliers était pour elle un véritable parcours du combattant, mais aujourd’hui, les choses ont bien changé.



"J’ai retrouvé la forme, je peux marcher facilement maintenant, se réjouit-elle. Je peux monter des escaliers ! Je peux remarcher dans les escaliers alors qu’à l’époque je ne pouvais plus, il fallait que je traîne."



Ce changement, Rahera le doit à des séances de natation, un sport adapté à ses problèmes d’articulation. Trois fois par semaine, ses amis et elle se rejoignent au petit bassin de Taina. Ils profitent d’exercices aquatiques menés par Eric Zorgnotti, un éducateur sportif. Chacun suit à son rythme en affichant de grands sourires.



"Nous avons commencé par la préparation physique, détaille Rahera, l’échauffement et tout ce qui va avec, et maintenant on fait des longueurs. En natation, qu’importe la nage qu’on doit faire, ça s’essouffle quand on le fait, mais c’est dans la joie et le sourire, c’est que du bonheur. Là où on est, c’est que du bonheur, et on espère continuer plus tard, c’est tout ce qu’on demande."