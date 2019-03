Maisey Rika rend hommage à ses ancêtres au marae Taputapuatea

Le 02/03/2019 à 09:31

RAIATEA - La chanteuse maori Maisey Rika s’est rendue vendredi matin au marae Taputapuatea. L’artiste a voulu rendre un hommage à ses tupuna. Un retour aux sources à l’origine de son déplacement en Polynésie.

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu et Moea Pierron

Fouler le site du marae Taputapuatea, berceau de la culture maohi, Maisey Rika en a fait la priorité de son voyage au fenua. Et c'est un moment de recueillement, de gratitude et de sérénité qu'ont vécu vendredi matin ces cousins du Pacifique en revenant sur la terre d’origine de leurs ancêtres."Le concert est un prétexte pour venir ici, car la vraie raison de notre venue est bien celle-ci. Je ne vois pas d’autre raison que ça", a confié la chanteuse.Un retour aux sources pour l’artiste et sa troupe. Car c’est bien de là que leurs tupuna sont partis à la découverte des océans à l’époque des grandes navigations."Nous sommes revenus sur la terre de nos tupuna, Havaiki Nui, Havaiki Roa, Havaiki Pamaumau, le berceau de la civilisation, Taputapuatea, a-t-elle soufflé après la cérémonie. Il y a beaucoup d’émotions, beaucoup de joie. Nous sommes touchés d’être là."La troupe a quitté le marae sereine et accompagnée par le mana de leurs ancêtres. Une belle introduction avant le concert très attendu de vendredi soir place Toa Huri Nihi.