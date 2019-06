Maiao "l'île interdite", s'ouvre peu à peu

Le 06/06/2019 à 11:05

DOSSIER DE LA RÉDACTION - Une délégation gouvernementale a fait le déplacement à Maiao mardi 4 juin. Un déplacement accueilli favorablement par la population qui n’a pas l’habitude d’avoir de la visite. L’occasion de faire le point sur les besoins de l’île qui n’a ni réseau électrique ni eau potable.

Au quai de Vaiare, il est rare de voir accoster un navire autre que ceux qui assurent la liaison entre Tahiti et Moorea. Pour l’occasion, le Tahiti Nui accueille pas moins d’une cinquantaine d’élèves du collège d’Afareaitu. Leur déplacement à Maiao est un projet culturel qui se concrétise. "On a été au concours du Heiva Taure'a et on a pris le thème du pandanus, donc là, maintenant, les enfants vont aller montrer à la population de Maiao ce qu'ils ont préparé sur ce thème" explique Vaitiare Tetuaiteroi, professeure au collège d’Afareaitu.



Après 5 heures de navigation depuis Moorea, Maiao se dévoile aux aurores sous un ciel dégagé et sur une mer d’huile. C’est plutôt bon signe pour la suite des événements. Le débarquement par Avarei se fait sans difficulté.



Située à plus de 100 kilomètres à l’ouest de Moorea, Maiao compte aujourd’hui 350 habitants. Des familles qui vivent principalement du commerce du coprah et du pandanus. Aujourd’hui justement, c’est jour de paie pour la population, le Tupua'e Manu 3 est à quai. Plus de 600 rouleaux de pandanus doivent être livrées sur l’île sœur. Le pandanus est une vraie manne financière, mais les producteurs ne rêvent que d’une chose : une augmentation du prix de vente de la botte fixé depuis plusieurs années à 2 500 Fcfp. "Le tarif le plus adapté pour moi, c'est 3 500 Fcfp. C'est correct car cela représente beaucoup de travail" nous dit Fabien Rupea, habitant de Maiao.





Pendant ce temps, au village Taora o Mere, dans la salle paroissiale, on retrouve d'un côté le gouvernement, et de l'autre, les représentants de la municipalité. Au centre des préoccupations : deux dossiers urgents. Le premier concerne la mise en place d'un nouveau réseau électrique. Depuis 1996, les habitants de Maiao ne disposent que d'un système individuel d'électrification photovoltaïque ou d'un groupe électrogène. Le gouvernement entend mettre en place un réseau adapté au niveau de vie de la population et à leurs capacités financières. Une opération dont le coût total est estimé à 340 millions de Fcfp. Le Pays est prêt à prendre en charge 70% du financement. "On s'oriente vers du hybride. Cela veut dire qu'en coût d'exploitation, ce sera supportable par la commune, et surtout par les consommateurs. La grande nouvelle, c'est que la population de Maiao accepte aujourd'hui qu'il y ait un réseau électrique sur leur commune et ils sont même prêts, disent-ils, jusqu'à payer 10 000 Fcfp d'électricité. Donc c'est à nous de voir de quelle façon nous pourrions répondre à leurs conditions" déclare Edouard Fritch, président de la Polynésie.