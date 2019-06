Mahina : Damas Teuira en route pour les municipales

Le 20/06/2019 à 15:28

MUNICIPALES 2020 - L'actuel maire de Mahina, Damas Teuira, se présentera à sa succession aux élections municipales de 2020 avec le parti qu'il vient de composer, "Mahina i mua ia hotu".

Tauhiti Tauniua-Mu San et Naea Bennett

C’est officiel, Damas Teuira, l'actuel maire de Mahina, est candidat contre son ancien mentor Patrice Jamet pour les élections municipales de 2020. À ses côtés, Frédéric Fritch, son premier adjoint, mais aussi Lucie Lucas. Des élus bien connus et d’autres moins connues ont intégré cette nouvelle équipe qui porte le nom de "Mahina i mua ia hotu".Ses principaux objectifs pour l’exercice 2020-2026 : apurer les dettes de la commune, soutenir la jeunesse et lutter contre la fracture sociale."Nous avons pu obtenir la confiance des institutions financières et aujourd’hui nous avons une petite enveloppe qui nous permet de lancer les grands travaux structurants, explique Damas Teuira. Notamment le passage en led de l’éclairage public, l'évacuation des eaux dans le quartier de Titine... Il y a toute la réfection des accès communaux comme la route du stade, la route de Potaa qui aujourd’hui est décriée par un peu tous les habitants de cette vallée. Il y aussi Ahonu, Tuauru. Nous allons mettre en œuvre tous ces projets avec l’obtention de ce prêt que nous avons eu l’an dernier avec l’AFD."Quant à savoir si le candidat craint l'affrontement avec Patrice Jamet, Damas Teuira répond simplement "pas du tout, il faut craindre Dieu, pas les hommes".