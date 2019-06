Mahealani Amaru veut "s'engager encore plus" pour la culture polynésienne

Le 14/06/2019 à 14:04

PORTRAIT - Mahealani Amaru est la médaille d'or 2018 du Conservatoire en danse traditionnelle et lauréate pour la Polynésie du concours d'intégration des jeunes artistes de l'outre mer à l'école nationale de Limoges. Après un an loin du fenua, nous revenons avec elle sur son parcours :



Manon Della-Maggiora

Mahealani Amaru est passionnée par sa culture, et par les arts traditionnels polynésiens en particulier. Cette passion lui vient de sa grand-mère et de sa mère : "C’est à l’âge de 5 ans que je me suis intéressé à la culture. Par le biais de plusieurs facteurs tels que le « ha’api’ira’a taāpati », la vie quotidienne avec ma famille au district et surtout les histoires que me racontait ma mère."L'année dernière, la jeune femme a décroché la médaille d'or du Conservatoire artistique de Polynésie en danse traditionnelle. Elle a pu intégrer l'École nationale supérieure de l'art à Limoges. Une année, pleine de "surprises" et de rencontres qui l'a amenée de la danse à l'art dramatique : "Les relations et les échanges avec ma petite famille outre-mer étaient très nourrissants. Cette expérience me donne envie de m’engager encore plus sur ce chemin et de définir plusieurs projets pour notre peuple", confie Mahealani.La jeune femme souhaite s'orienter vers les métiers de la scèneÀ l'ère du numérique, l'intérêt de la jeunesse polynésienne pour sa culture est-il toujours aussi présent ? Pour Mahealani, baignée dans sa culture depuis son plus jeune âge, il s'agit d'une question d'engagement. "On parle d’héritage, mais surtout d’engagement. Avec la modernité on ne peut pas dire que l’on s’intéresse suffisamment. Mais je peux dire que les jeunes s’intéressent à leur culture !"Le Conservatoire artistique de Polynésie fête cette année ses 40 ans d'existence. Le 22 juin, les élèves de l'établissement participeront à une soirée de gala exceptionnelle. Retrouvez les infos et tarifs de l'événement en cliquant