Magaret River Pro: Bourez au repêchage

Le 30/05/2019 à 10:29

SURF - Auteur d'une interférence, Michel Bourez avec 5.33 points a terminé dernier de sa session à la Margaret River Pro en Australie. Le Spartan se retrouve en repêchage.

Michel Bourez a perdu son round lors de la Margaret River Pro en Australie. Auteur d'une interférence lors de sa session, le Spartan opposé à Owen Wright et Griffin Colapinto a terminé dernier et se retrouve dans les repêchages où il sera opposé à Léonardo Fioravanti et Jacob Willcox.