Lucien Pesquié est décédé

Le 19/03/2019 à 17:03

DISPARITION - Le corps sans vie du photographe a été retrouvé ce mardi à son domicile.



Mike Leyral

Le photographe Lucien Pesquié est décédé. Il n’avait pas manqué un Heiva depuis 26 ans, et se mettait parfois au service d’une troupe pour la suivre dans toute sa préparation. Nous l’avions suivi sur ce shooting en 2016, alors qu’il préparait une exposition, chez lui, sur les hauteurs du Taharaa. Lucien Pesquié venait d’achever un livre sur le tatouage.Bon vivant, il proposait toujours à ses hôtes un verre de rhum arrangé, confectionné par ses soins. Ce passionné de culture, de femmes et de lumières laisse derrière lui des centaines de milliers de clichés magiques, sur le heiva ou inspirés de ses nombreux modèles Son corps sans vie a été retrouvé à son domicile. Une information révélée par nos confrères de La Première et confirmée par la gendarmerie. Une enquête a été ouverte.