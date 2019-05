Loto : une Polynésienne remporte plus de 12 millions de Fcfp

Le 21/05/2019 à 17:47

JEU - Deux gagnants ont trouvé la combinaison du 2e rang de gain, soit les 5 bons numéros. Ils remportent chacun 12,5 millions de Fcfp. L’un d’entre eux est une polynésienne.

À Faa'a, une Polynésienne d'une cinquantaine d'années a validé le 4 mai sa grille du Loto. Cette joueuse occasionnelle a remporté plus de 12 millions de Fcfp avec la combinaison 3 - 18 - 24 - 29 - 38 et le numéro chance : 9L'heureuse gagnante a confié à la Pacifique des Jeux avoir été agréablement surprise de remporter cette somme d’argent. Elle souhaite utiliser son gain pour aider ses proches et faire quelques placements pour la retraite.