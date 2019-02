Lincoln, votre soirée de mardi

Le 07/02/2019 à 15:20

Mardi 12 février à 19h25, vous avez choisi de regarder le film historique "Lincoln"

Réalisateur : Steven Spielberg

Casting : Daniel Day-Lewis, Sally Field



Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des États-Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en œuvre pour résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront le destin des générations à venir.