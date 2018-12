Licorne, ananas et paddle : les cadeaux de Noël tendance

Le 18/12/2018 à 14:44

TENDANCES - À un peu moins d’une semaine de Noël, les cadeaux tendance de 2018 se précisent. En tête des listes du papa Noël : les licornes, l'ananas et le paddle, que l'on trouve au salon de Noël place Mamao, à des prix qui peuvent être des plus abordables.

C'est la dernière ligne droite pour les cadeaux. Au salon de Noël à Mamao, les idées ne manquent pas. Parmi les stands, la star incontestable de ces fêtes de fin d’année est... la licorne ! Son côté féerique et magique fait rêver petits et grands. Et avec la chaleur en ce moment, oubliez les matelas gonflables traditionnels, les bouées licorne, c’est LA tendance du moment : "C'est quelque chose qui est très demandé ici. C''est un animal magique, multicolore, qui plait à tous !" nous dit Jessica Tran, vendeuse à Fenua Shopping.

Autre tendance qui n’est pas prête de disparaître : l’ananas. Il s’est imposé comme l’un des motifs les plus reproduits ces dernières années. Des sacs à main aux vêtements en passant par les bijoux, il est aujourd’hui très facile de s’habiller en ananas de la tête aux pieds. Le côté exotique séduit sous nos latitudes :"L'ananas représente les tropiques, Tahiti... et surtout Moorea. (...) Et puis l'ananas est un fruit spécial avec une forme spéciale. Je pense que cela marchera toujours tant que l'on innove et qu'on fait de belles choses avec" déclare Kirahu Howard, vendeuse à Pineapple Culture.