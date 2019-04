Les représentants juniors en visite à la Présidence

Le 02/04/2019 à 17:08

EDUCATION - L'assemblée des représentants juniors de Polynésie aura lieu les 3 et 4 avril. En attendant, ce mardi, les élus en herbe ont visité la Présidence.

Edouard Fritch a reçu ce mardi une visite particulière. Celle des représentants juniors de Polynésie française. Ils ont ainsi pu visiter notamment les principales salles de l’institution avant de rencontrer le président, au salon d’honneur.



L’assemblée de la Polynésie française et le ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports, organisent l’assemblée des représentants juniors de la Polynésie française (ARJPF), les mercredi 3 et jeudi 4 avril.



Les représentants juniors ont débuté le programme de la semaine par une visite guidée, lundi, à l’assemblée de la Polynésie française. Ils devaient se rendre également au Conseil économique social et culturel (CESC). Mercredi et jeudi, les représentants juniors vont élire leur président de l’ARJPF et examiner les propositions de textes en commissions législatives et en séance plénière.