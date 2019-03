Les produits du fenua ont eu du succès au salon international de l'agriculture

Le 03/03/2019 à 11:36

ÉVÉNEMENT - Le salon international de l'agriculture ferme ses portes ce dimanche à Paris. Cette année sur le stand polynésien, la part belle a été donnée au miel et au rhum de Taha'a, qui a d’ailleurs reçu une médaille d'or au concours général agricole. Et comme l’an dernier, dix élèves du lycée agricole de Moorea ont fait le déplacement pour présenter leurs produits : des confitures qui ont eu énormément de succès.

Rédaction web avec Eric Dupuy et Sophie du Chayla

Rayonnantes avec leurs couronnes de fleurs, Oriamai et Maire attirent tous les regards. Ces deux élèves du lycée agricole de Moorea, qui ont fait le déplacement avec huit autres camarades afin de présenter leurs produits, ont pu profiter de découvrir les autres allées du salon international de l'agriculture, qui ferme ce dimanche.Et pour cause... "Nos confitures sont toutes parties, explique avec le sourire Oriamai à une passante intéressée. On peut vous faire goûter si vous voulez, mais on n'a plus aucun pot à vous proposer..."Ces jeunes de Moorea ont écouler leur stock de 400 pots de confiture en seulement quatre jours. Ils ne s'y attendaient pas et se réjouissent d'avoir pu "leur faire goûter nos saveurs qui viennent de très loin et qu’on ne trouve pas vraiment partout en métropole".Le manque de provisions n’aura toutefois pas été suffisant pour mettre ces lycéens au chômage technique. En bons commerciaux, ils n’ont pas hésité à donner un coup de main aux autres exposants du fenua, comme sur ce stand de rhum qui ne désemplit pas depuis qu'il a été décoré d'une médaille d'or."Avec la médaille, beaucoup de gens sont attirés par nos produits, du coup le fait qu’ils soient là nous aide un peu et puis on est contents de les confronter à la réalité du terrain", conclut le producteur de rhum.