Les nocturnes de Noël, entre shopping et balade en famille

Le 22/12/2018 à 14:50

PAPEETE – Les commerces du centre-ville étaient ouverts jusqu’à 21 heures, vendredi, pour la dernière nocturne de Noël. Les noctambules étaient venus en famille, certains pour faire des achats, d’autres simplement pour la promenade.

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Papeete était animée, vendredi soir, pour la dernière nocturne de Noël. Les commerces du centre-ville ont joué le jeu en ouvrant leurs portes jusqu’à 21 heures. Si certaines boutiques ne l’ont pas regretté, d’autres ont eu un peu plus de mal.Comme dans cette bijouterie du centre Vaima, qui affichait des réductions de 20% à 70%. "On essaie de se motiver en mettant la musique à fond comme en boîte de nuit, confie la gérante, mais on n’est pas sûrs de tenir jusqu’à 21 heures, parce que là ça fait quand même plus d’une heure qu’il n’y a pas un chat qui entre dans la boutique…"Car du côté des noctambules, qui ont répondu présent, l’heure n’était plus forcément aux achats, mais plutôt à la balade. "On est venu en famille, raconte ce père. C’est plutôt pour se promener, mais si toutefois on tombe sur quelque chose d’intéressant, on achète."Cette opération de l’association Papeete Centre-ville est cruciale pour ces commerces qui attendent des ventes conséquentes. Les magasins seront encore ouvert ce dimanche jusqu’à midi.