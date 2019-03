"Les métiers de l’hôtellerie sont des métiers d’avenir"

Le 24/03/2019 à 10:07

ÉDUCATION - Les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration ont le vent en poupe. Des centaines de collégiens et lycéens ont visité le lycée hôtelier de Punaauia samedi matin. Comme chaque année, il a ouvert ses portes pour faire découvrir ses nombreuses filières.

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette

Ils étaient nombreux, samedi, à s’être rendus à la journée portes ouvertes du lycée hôtelier de Tahiti. Et parmi les curieux, certains avaient déjà trouvé leur voie. Comme Nora, qui souhaite travailler en cuisine plus tard.Dans la grande salle de restauration de l’établissement, élèves et professeurs se plient en quatre pour faire découvrir leurs spécialités. Décoration d’assiettes, découpage de légumes, démonstration de flambage, la création gagne les assiettes. Une passion influencée par les émissions culinaires télévisées.Comme "Le Meilleur Pâtissier ou Master Chef, lance Tepu, élève en 1. Ça m’a beaucoup plu ce qu’ils faisaient. C’est grâce à ces émissions que j’ai voulu intégrer ce lycée."Dans l’encadrement du lycée, on avoue peaufiner chaque détail, car cette journée portes ouvertes, c’est une vitrine pour l’établissement."Je crois que tout le monde comprend que les métiers de l’hôtellerie sont des métiers d’avenir en Polynésie puisque avec le développement du tourisme, ces métiers ont le vent en poupe, confie le proviseur de l’établissement, Pascal Maillou. Par ailleurs, des émissions de télé ou radio mettent en avant, valorisent les métiers de la cuisine, car ce sont des métiers de passion, des métiers d’excellence et donc des métiers qui peuvent vraiment plaire à des jeunes qui se cherchent."La motivation et la détermination font partie des critères du lycée hôtelier. Ces trois dernières années, il a présenté un taux de réussite de 87% aux examens.