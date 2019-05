Les lycéens de Uturoa célèbrent la journée polynésienne

Le 25/05/2019 à 14:29

RAIATEA - Chaque année, le lycée des îles Sous-le-Vent à Uturoa, le L.U.T., organise la journée polynésienne. Pour cette édition, les professeurs de reo maohi ont choisi pour thème le triangle polynésien. Et ce sont les élèves qui ont préparé les différentes représentations.

Pour cette nouvelle édition de la journée polynésienne, les élèves avaient concocté un spectacle de près de trois heures sur le thème du triangle polynésien. Langues, origines des peuples, découverte des différentes cultures du triangle polynésien... tout au long de l'année scolaire, les élèves se sont imprégnés de l'histoire de nos voisins du Pacifique : Hawaii, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Île de Pâques. La représentation était la synthèse de ces apprentissages.



"Depuis cinq mois, les élèves sont à fond. Ils ont fait une prestation en quatre langues : en tahitien, en maori, en hawaiien et en rapa nui. Nous avons voulu, à travers ce thème-là, connaître notre histoire, découvrir les différentes langues polynésiennes" explique Tania Atger, professeure de reo maohi.

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Les élèves de Première et de Terminale ont clos le spectacle par une escale à Rapa Nui. Les lycéens ont raconté leur voyage à l'Île de Pâques l'année dernière. "C'était dans la continuité. (...) C'est avec fierté aujourd'hui que l'on a dansé devant tout le monde pour partager la danse de là-bas" nous dit Toahiti Martinez, une élève.Au total, près de 200 artistes en herbe sont montés sur scène. Les élèves sont de plus en plus nombreux à participer à l'événement et la qualité des prestations s'améliore d'une année sur l'autre.