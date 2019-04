Les habitants de Poutoru s’opposent au projet de marina

Le 10/04/2019 à 17:03

TAHA’A – Le conseil municipal de Taha’a a organisé mardi une réunion pour récolter l’avis des habitants de Poutoru au sujet du projet de marina dans la baie de Apu. Malgré quelques avis pour, le "non" l’emporte.

La baie de Apu, à Taha’a, a été retenue pour la mise en place d’une marina. Une structure pouvant accueillir 120 bateaux et un carénage de près de 24 000 mètres carrés à proximité. Le coût du projet est de 600 millions de Fcfp, supportés par des investisseurs privés.Mais voilà, le projet n’est pas du goût des habitants qui se sont mobilisés mardi lors de la réunion de consultation organisée par la mairie. Et ils sont bien décidés à le contrer, comme Raymond, qui "sait qu’après il y aura des conséquences sur les enfants. Du moment qu’il y a un carénage, il y a tous les produits chimiques qui vont dans la mer et nos enfants vont inhaler tout ça".Marcelino, un autre habitant, s’inquiète surtout des nuisances que cela pourrait engendrer. Car "on a l’habitude de regarder cette baie de l’intérieur, explique-t-il. Il n’y a rien à part des yachts assez importants qui viennent à l’intérieur, mais ça ne gâche pas toute la vue. C’est une baie qui est très calme et qui risque de ne plus être calme si le projet se met en place."