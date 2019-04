Les enseignants appelés à faire grève ce jeudi

Le 03/04/2019 à 09:49

ÉDUCATION – Les syndicats appellent les enseignants de Polynésie à faire grève ce jeudi 4 avril afin de soutenir les mouvements nationaux contre le projet de loi voulu par le ministre de l'Education nationale, Jean-Marie Blanquer.

Rédaction web avec communiqué

Le SNUipp-FSU, le SNES-FSU, le SNEP-FSU et le SNUEP appellent tous les enseignants, des 1et 2degrés de Polynésie, à faire grève ce jeudi 4 avril afin de soutenir les mouvements nationaux contre le projet de loi voulu par Jean-Marie Blanquer, le ministre de l'Education nationale."Nous appelons également les parents d’élèves à se mobiliser auprès des enseignants pour défendre l’école publique. La politique comptable du ministre en place ne doit pas tendre à abaisser la qualité du service public d’éducation", estiment les syndicats dans un communiqué.Le rendez-vous est donné ce jeudi de 9 heures à midi devant le haut-commissariat pour un grand rassemblement.Dans le détail, les syndicats de la FSU appellent les enseignants de Polynésie à se lever contre la mise en place des établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF), avec lesquels le principal d’un collège deviendrait également le directeur des écoles du même secteur. "La fonction de directeur qui est l’interlocuteur de proximité des parents d’élèves est mise en danger, précisent-ils. Taha’a et Makemo sont cités comme les éventuels sites expérimentaux."Les syndicats montent également au créneau contre le recours aux contractuels, assistants d’éducation et étudiants de niveau L2 pour assumer des missions d’enseignement ; contre l’article 1 du projet de loi qui menace la liberté d’expression des enseignants et le financement d’écoles privées sous contrat par les communes.