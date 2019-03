Les collégiens de Tiarama cherchent déjà leur métier

Le 24/03/2019 à 16:27

ÉDUCATION - Le collège adventiste Tiarama a organisé mercredi dernier son premier forum des métiers. Plus de 170 élèves de la 6e à la 3e ont questionné des professionnels sur leur activité. Fait rarissime, une attention particulière a été portée sur le secteur de l’artisanat.

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette et Brandy Tevero



Montrer les multiples facettes de son métier d’artisane à des adolescents, c’est quelque chose que mama Mélia Avae fait avec passion. Pour la présidente de l’association Te Rara’a, l’artisanat favorise toujours l’entrepreneuriat et l’égalité des chances."J’ai un diplôme que mes parents m’ont remis, c’est-à-dire le savoir-faire sur la tresse, confie-t-elle. Et la matière première, c’est le pae’ore, que je maîtrise de la plantation, jusqu’à sécher et tresser."Pour son premier forum des métiers, le collège adventiste Tiarama a aussi fait appel à un de ses anciens enseignants à la retraite. Joël Vanffaut s’est reconverti dans l’apiculture, une filière à développer.Car "nous ne sommes pas encore arrivés à un stade d’autosuffisance, souffle-t-il. Il y a encore de la marge. Et l’idéal, un jour, c’est d’exporter le miel de Polynésie parce que nous sommes un des rares pays à être indemnes de maladies comme on trouve en France ou en Nouvelle-Zélande."De la 6à la 3, plus de 170 élèves ont pu s’entretenir avec la vingtaine d’entreprises ou lycées présents. Il est question ici de sensibiliser les collégiens le plus tôt possible."C’est vrai que 6-5ça fait jeune, mais on s’est dit qu’il faut leur amener de quoi réfléchir, se poser des questions et ça commence maintenant", explique Yoann Atger, le directeur du collège.À l’issue, chaque intervenant a dû faire un bilan sur le taux de fréquentation et l’intérêt que les élèves ont porté à leur métier. Cela permettra à l’établissement de réorienter le prochain événement autour du parcours professionnel des élèves.