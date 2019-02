Les collégiens de Teva i Uta débattent sur les pour et les contre d'Internet

Le 10/02/2019 à 13:32

ÉDUCATION - Une enseignante du collège Tinomana EBB de Teva i Uta a organisé un débat avec des élèves de classes de 5e pour connaître les avantages et inconvénients de l'utilisation d'Internet et des smartphones aujourd'hui.

"C'est mieux de profiter de nos amis et de tout ce qu'on a autour. Le téléphone peut attendre. Nos amis, un jour, on ne les verra plus, alors que le téléphone continue d'exister" explique une jeune fille. "Je n'ai pas trop d'amis dans mon quartier et je me sens un peu isolée, c'est pour ça que je suis souvent sur internet à la maison pour parler à mes amis" répond une autre. À la fin du match, la balance a finalement penché du côté des adversaires du smartphone.Les élèves ont réussi à chaque fois à contrer ou étayer tous les arguments proposés. Ils avaient tout de même 4 séances pour préparer cet exercice. "Ils ont imaginé leurs propres arguments et ensuite ils ont fait des recherches pour voir s'il y avait des psychologues, des spécialistes etc. qui avaient déjà traité la question. Et aujourd'hui, je suis ravie, car j'ai constaté que les élèves avaient plutôt bien participé" a déclaré l'enseignante.L'exercice était noté, et ceux qui ont été le plus actifs durant le débat ont obtenu des points bonus.