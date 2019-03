Les artisans de Faa'a exposent à la mairie du 18 au 30 mars

Le 14/03/2019 à 11:19

EXPOSITION - Les artisans de la fédération Faa’a i te rima ve’ave’a, en partenariat avec la commune de Faa'a, organisent une exposition culturelle au fare artisanat de la mairie de Faa’a du 18 au 30 mars, de 8h à 15h.

Le thème choisi pour cette première exposition culturelle de l’année à Faa'a est : Te faufa’ara’a o te rima. Les membres de la fédération seront rejoints pour cette occasion spéciale par plus de 20 exposants extérieurs, des artisans, des couturières, des pêcheurs, des horticulteurs et des agriculteurs.



Les démonstrations artisanales débutent le mardi 19 mars avec la création de couronnes en fibres naturelles. Il sera également possible de se restaurer sur place à partir de 11h30.



Pour les artisans, couturiers, horticulteurs et agriculteurs, il est encore possible de s'inscrire auprès de la présidente de l’association, Fabiola Tupea au 89 24 38 07.