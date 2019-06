Les U13 de l'AS Tefana partis jouer en métropole

Le 07/06/2019 à 09:57

FOOTBALL - Les U13 de l’AS Tefana sont partis jeudi soir pour la métropole. Ils seront en immersion footballistique durant deux semaines grâce à un partenariat avec l’AS Saint-Étienne. Nos Tahitiens seront scolarisés durant leur séjour. Une aventure qui leur permettra de découvrir les infrastructures d’un grand club français et pourquoi pas de se faire repérer.

Rédaction web avec Oriano Tefau

Depuis 2014, le club de Faa'a participe chaque année au tournoi U13 organisé pour les partenaires de l'AS Saint-Étienne. Sur une vingtaine de joueurs, seuls quatorze sont sélectionnés pour partir en métropole. C’est la sixième fois que le club de Puurai participe à ce tournoi qui regroupe une douzaine de clubs. Comme Cédovan Taniel, trois jeunes de l’équipe ont déjà vécu cette aventure l’an dernier : "On est allés à l'école, on fait des match, des compétitions... On va partager notre culture. C'est une belle aventure".Durant 13 jours, les jeunes seront scolarisés au collège de Tezenas. Au terme de leur séjour, ils devront présenter un exposé sur la culture polynésienne.Les participants du tournoi U13 seront répartis dans 4 groupes. Tefana se trouve dans le groupe A avec l’ASM Clermont Auvergne (anciennement AS Montferrand) et l’AS Saint-Étienne.