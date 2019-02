Les Tiki Toa ont repris les entraînements avec un objectif : la Coupe du monde

Le 08/02/2019 à 16:39

BEACH SOCCER - Les Tiki Toa ont repris leurs entraînements lundi pour préparer les échéances à venir. En cette année de Coupe du monde, les vice-champions du monde de beach soccer ont un programme chargé et une mission : se qualifier pour leur 5e Coupe du monde d’affilée.

Rédaction web avec Olivier Huc

À 10 mois de la Coupe du monde de beach soccer, qui aura lieu cette année au Paraguay, les Tiki Toa ont repris le chemin des entraînements. Depuis lundi au centre technique de la Fédération tahitienne de football (FTF), l’équipe repart sur de nouvelles bases avec un premier objectif en tête : remporter le tournoi de l'Oceania Football Confederation (OFC) qui aura lieu en juin prochain à Tahiti. La condition sine qua non pour accéder à la Coupe du monde de novembre.En marge des entraînements réguliers, nos 'aito des terrains de sable pourront s'échauffer dès le mois de mai avec un tournoi préparatoire à San Diego. "Vu qu’on n’a pas beaucoup de compétitions avant le tournoi de l'OFC, c’est une bonne opportunité pour nous remettre en forme", souffle Raimana Li Fung Kuee entre deux séries de jeux de passes.Surtout que "dans l'Océanie, tout le monde veut nous casser et c’est normal, on est les favoris", lance le capitaine Naea Bennett à son équipe. "Donc il faut qu’on assume ce statut et qu’on le respecte."En effet, après quatre participations à la Coupe du monde de beach soccer et deux finales au compteur, les Tiki Toa ont laissé une empreinte dans cette discipline. Et les équipes océaniennes telles que celles de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu ou encore des Salomon ont bien l’intention de venir disputer la suprématie tahitienne."Ils voudront taper sur les Tiki Toa qui sont aujourd'hui mondialement reconnus, donc ce tournoi ne sera pas à prendre à la légère", conclut Naea Bennett.