Les Reines du Shopping : stylée avec un pantalon fluide

Le 24/01/2019 à 14:00

Du 28 janvier au 1er février à 15h00, suivez les séances shopping des 5 nouvelles prétendantes au titre de Reine du Shopping.

DR



5 prétendantes, 350 euros de budget et le thème stylée avec un pantalon fluide !



Cette semaine, les 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping sont : - Angélique, 22 ans, a quitté depuis peu sa Normandie natale pour venir s'installer à Paris. Cette jeune animatrice commerciale cosmétique affiche un look classique chic bien souvent composé d'un pantalon fluide un bel avantage pour le thème de cette semaine ! Mais le shopping d'Angélique s'avèrera plus compliqué que prévu… - Michelle, 35 ans, conseillère bancaire, a pour habitude de porter des talons hauts et des vêtements de grands créateurs. Très sûre d'elle, elle tentera d'impressionner ses rivales lors de ses essayages mais notre diva parisienne devra composer avec un budget limité à 350 €, y parviendra-t-elle ? - Pauline, 25 ans, originaire de Lyon est Parisienne d'adoption. Peu emballée par le thème « Stylée avec un pantalon fluide », elle n'aura qu'une crainte : celle de se sentir habillée en pyjama ! Pauline réservera pourtant une belle surprise à ses camarades de jeu lors de son défilé mais relèvera-t-elle le défi pour autant ? - Carine, 45 ans, infirmière dynamique à l'allure branchée, a quitté Toulouse et ses 3 enfants pour se lancer à la conquête du style parisien…mais la pièce maitresse imposée pour le thème n'a rien pour l'inspirer ! - Joumana, 30 ans, courtière en prêt immobilier, fera aussi la tête sur le pantalon fluide… Joumana apprendra à adopter la pièce maitresse du thème au fur et à mesure de ses essayages. Parviendra-t-elle pour autant à composer un look stylé ? Cette semaine, Angélique, Michelle, Pauline, Carine et Joumana devront trouver le look idéal pour le thème « Stylée avec un pantalon fluide » avec un budget de 350 euros.