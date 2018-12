Les Reines du Shopping spéciale mannequins

Le 27/12/2018 à 16:00

Du lundi au vendredi à 15h00, suivez avec Cristina Cordula, les séances shopping des 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping.

- Charlie, 30 ans, est une Parisienne qui ne passe pas inaperçue avec son mètre 82 et ses tatouages.

- Jaelle, 28 ans, est une mannequin internationale depuis plus de 10 ans et une fashionista de haut vol.

- Marion, 18 ans, est étudiante et a commencé sa carrière de mannequin grande taille à 15 ans.

- Natalia, 42 ans, est une mannequin internationale et dirige une agence de mannequins en Suisse.

- Nina, 24 ans, est mannequin et ex-championne de France de boxe !

Les mannequins Charlie, Jaelle, Marion, Natalia et Nina devront trouver cette semaine le look idéal pour le thème « Glamour en dévoilant vos jambes » avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus !

