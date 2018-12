Les Reines du Shopping : Scintillante pour aller danser pour le nouvel an

Le 17/12/2018 à 11:00

Du lundi au vendredi à 15h00, suivez avec Cristina Cordula, les séances shopping des 5 prétendantes au titre de Reine du Shopping.

Emission quotidienne présentée par Christina Cordula



Le concept en quelques mots

1 journée - 1 candidate - une séance shopping

Chaque semaine, elles sont 5 à prétendre au titre de Reine du Shopping.

Sur un thème imposé avec un budget limité, elles disposent de 3 heures pour créer un look sur mesure, des vêtements aux chaussures, en passant par le maquillage et la coiffure. Durant leur shopping, chaque candidate est scrutée et notée par ses concurrentes et par Christina Cordula, la reine du style. Le vendredi à l'issue du défilé de la dernière prétendante, Cristina révèle le nom de la gagnante.



Cette semaine, 5 accros au shopping s'affrontent sur le thème Scintillante pour aller danser pour le nouvel an.