Les Grandes Signatures avec Annick Paofai

Le 25/01/2019 à 14:20

100% FENUA - Mercredi 30 janvier à 20h00, sur TNTV, retrouvez Tiare-Nui Pahuiri-Philippon en compagnie d'une figure du tourisme locale

Mercredi 30 janvier à 20h00, Annick Paofai, gérante d’une pension de famille à la presqu’île, sera la première Grande Signature de l’année. Avec Tiare-Nui Pahuiri Philippon, elle reviendra sur son parcours, et nous expliquera pourquoi elle s’est lancée dans cette belle aventure. Plus largement, elle partagera avec nous sa vision du tourisme et ses perspectives d’évolution à la presqu’île.



Magazine présenté par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon. En français