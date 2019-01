Les CJA de la Presqu’île exposent au marché de Taravao

Le 30/01/2019 à 18:06

ÉVÉNEMENT - Depuis mardi, les élèves des CJA de Teva i Uta, de Taravao et de Tautira exposent leurs travaux d’une année scolaire au marché de Taravao. Ce sont en tout 90 élèves de plusieurs sections qui vendent leurs produits : des meubles, des plantes et d’autres objets nés de leur apprentissage.

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San et Brandy Tevero

D’un côté, on retrouve les taro, ‘uru, bananes, et autres produits de la terre plantés et récoltés par les élèves de la filière agriculture du CJA de Teva i Uta, qui ne sont pas peu fiers du résultat.Sous un autre chapiteau, un banc pas comme les autres attire l’œil du visiteur. Car en deux temps trois mouvements, il peut se transformer en une grande table de jardin avec bancs intégrés. Pour intéresser ses élèves, Toriki Poroi, professeur de menuiserie au CJA de Tautira, est allé sur Internet puiser l’idée."C’est un prototype, c’est la première fois qu’on le fabrique, confie-t-il. Après, il est un peu cher, c’est normal, parce qu’il y a beaucoup de bois. C’est lourd, mais ça plaît beaucoup aux gens."Plus loin, des bacs hors-sols, des tables barbecue-glacière créées par les sections métallerie et menuiserie. Du côté des plantes, les élèves proposent plusieurs aromates. Les trois centres pour jeunes adolescents de Teva i Uta, de Taravao et de Tautira n’ont pas manqué d’idées, cette année."En général, les clients sont déçus parce que dès l’ouverture, tout part, explique Odile Bernadino, la directrice du CJA de Vairao. Mais comme on le dit, nous ne sommes pas des entreprises. Nous sommes un centre de formation, donc c’est la formation qui doit primée sur la vente."L’expo-vente des CJA se referme ce jeudi à 14 heures. Les fonds récoltés serviront à acheter d’autres matériaux mais aussi à financer une rencontre entre le CJA de Vairao et celui de Tahaa, prévue sur l’île Vanille au mois de juin.