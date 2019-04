Le "voyage le plus long du monde" s'est terminé en Australie en voiture électrique

Le 07/04/2019 à 11:17

AUSTRALIE - Un Néerlandais a bouclé dimanche à Sydney un voyage en voiture électrique de 95 000 kilomètres à travers le monde pour faire la promotion de ce mode de transport face au changement climatique.

Wiebe Wakker a conduit son "Blue Bandit", un break qu'il a fait modifier en véhicule électrique, à travers 33 pays, le plus long trajet jamais entrepris au monde selon lui en voiture électrique. Il avait baptisé son projet Plug Me In

Il lui a fallu plus de trois ans pour effectuer ce voyage entre les Pays-Bas et l'Australie. Le trajet a été financé par des dons, qui ont contribué à l'alimentation électrique du "Blue Bandit" ainsi qu'à la nourriture et l'hébergement de son conducteur.